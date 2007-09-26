Представники коаліції в окружній комісії захистили 5,5 тис. ”двійників” у списках

Окружна виборча комісія територіального виборчого округу №225 (місто Севастополь) сьогодні на вечірньому засіданні не проголосувала за виключення зі списків виборців «двійників», внаслідок чого секретар комісії Ганна ПОЛІЩУК на знак протесту подала заяву в ЦВК про добровільне складання своїх повноважень.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила член окружної виборчої комісії територіального виборчого округу №225 від блоку «Наша Україна - Народна самооборона» Таміла ПОДОЛИНА.

За інформацією Т.ПОДОЛИНИ, на засіданні комісії розглядалося питання про виключення зі списків так званих «двійників», які були виявлені під час перевірки. Таких, за її словами, було нараховано близько 5,5 тисяч, однак рішення про виключення не було прийняте, оскільки більшість членів окружної виборчої комісії - представники Партії регіонів, СПУ і КПУ проголосували проти, тоді як 6 членів комісії від БЮТ і НУ-НС були за виключення.

За словами Т.ПОДОЛИНИ, «на знак протесту члени окружної виборчої комісії від блоку «Наша Україна - Народна самооборона» і БЮТ залишили залу засідань комісії, а секретар окружної виборчої комісії Г.ПОЛІЩУК, яка представляє БЮТ, на знак протесту написала заяву в ЦВК, що вона не може працювати в складі цієї комісії і попросила звільнити її від обов’язків секретаря.

Як додала Т.ПОДОЛИНА, сьогодні був останній термін розгляду цього питання в комісії, оскільки завтра окружна комісія повинна передати уточнені списки до дільничних виборчих комісій.

Члени окружної виборчої комісії, які голосували проти виключення зі списків “двійників”, мотивували свою позицію порушенням форми уточнення списків. За словами Т.ПОДОЛИНИ, річ в тому, що 25 вересня міський штаб НУ-НС, розглянувши питання щодо “двійників” у списках, звернувся з листом до начальника Управління МВС у місті Севастополі, щоб міліція перевірила дані порушення і дала відповідь. Відповідні служби севастопольської міліції здійснили перевірку, і викреслили зі списків тих людей, які сумнівно перебували у списках, зокрема, тих, які не проживають на території Севастополя, і є так званими “двійниками”. Водночас, сказала Т.ПОДОЛИНА, це стало підставою для того, щоб члени виборчої комісії від коаліції голосували проти виключення “двійників” зі списків. Як додала Т.ПОДОЛИНА, представники проурядової коаліції на засіданні комісії аргументували тим, що міліція повинна була зазначати, коли саме вибула із міста та чи інша людина. «Але ж у зв’язку з тим, що термін практично сплив, ми наполягали, що рішення треба ухвалювати сьогодні», - сказала Т.ПОДОЛИНА.

Як повідомили УНІАН у Севастопольському міському виборчому штабі НУ-НС, з цього приводу активісти штабу готують відповідний позов до суду.