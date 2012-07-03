Україна оскаржуватиме рішення щодо Луценка у Великій палаті Євросуду

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства юстиції з посиланням на Н.Кульчицького.

"На даний час здійснюється підготовка відповідного клопотання, яке буде подане, відповідно до вимог статті 43 Конвенції, впродовж трьох місяців з моменту винесення рішення у справі", - сказав Н.Кульчицький.

За його словами, первинне ознайомлення з рішенням у справі "Луценко проти України" свідчить про наявність підстав для звернення з клопотанням про передання справи на розгляд Великої палати Європейського суду з прав людини.

Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини уточнив, що відповідно до статті 46 Конвенції держави зобов’язуються виконувати остаточні рішення Європейського суду. "Рішення Європейського суду стає остаточним з моменту винесення рішення Великою палатою або з моменту відхилення колегією Великої палати клопотання про передання справи на розгляд Великої палати. До моменту набуття рішенням статусу остаточного воно не підлягає виконанню державою та не створює жодних правових наслідків для сторін", - наголошується у повідомленні Міністерства юстиції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 липня, Європейський суд з прав людини визнав порушенняу справі Ю.Луценка і присудив йому 15 тисяч євро компенсації від України.

Суд, зокрема, визнав шість порушень Конвенції прав людини під час розгляду справи Ю.Луценка в Україні.

Одразу після оголошення рішення Ю.Луценко звернувся до Президента України Віктора Януковича та генерального прокурора Віктора Пшонки з вимогою виконати рішення Європейського суду, а також притягнути до кримінальної відповідальності посадових осіб за фактом незаконних дій стосовно екс-міністра внутрішніх справ.