Міліція заперечує застосування сльозогінного газу
22:35, 03 липня 2012Політика
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У міліції заперечують застосування сльозогінного газу біля Українського дому під час сутички опозиції з правоохоронцями.
У столичному главку міліції УНІАН повідомили, що невідомий аерозоль з балончика проти співробітників спецпідрозділу «Беркут» застосували невідомі особи у масках, які були серед прихильників опозиції.
«Міліція не застосовувала будь-яких спецзасобів, включаючи сльозогінний газ, а навпаки, проти «Беркуту» декілька невідомих осіб у масках застосували рідину з аерозольного балончика», йдеться у повідомленні.
У міліції наголосили, що жодного з учасників сутички не затримано.
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