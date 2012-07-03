Міліція заперечує застосування сльозогінного газу

У столичному главку міліції УНІАН повідомили, що невідомий аерозоль з балончика проти співробітників спецпідрозділу «Беркут» застосували невідомі особи у масках, які були серед прихильників опозиції.

«Міліція не застосовувала будь-яких спецзасобів, включаючи сльозогінний газ, а навпаки, проти «Беркуту» декілька невідомих осіб у масках застосували рідину з аерозольного балончика», йдеться у повідомленні.

У міліції наголосили, що жодного з учасників сутички не затримано.