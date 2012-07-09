Суд зобов'язав провести референдум щодо розпуску міськради

Про це йдеться в ухвалі суду від 26 червня ц.р., яка є у розпорядженні кореспондента УНІАН.

Також суд визнав протиправними дії секретаря Нетішинської міськради, який відмовив у реєстрації ініціативної групи зі збору підписів у підтримку проведення міського референдуму з питання дострокового припинення повноважень Нетішинської міської ради VI скликання та видачі посвідчень членам ініціативної групи від 3 травня 2012 року.

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Як повідомляв УНІАН, на початку травня цього року секретар міської ради М.Степаненко відмовив громаді в проведенні референдуму щодо дострокового припинення повноважень Нетішинської міськради.

Посадовець зазначив, що ініціативна група зі збору підписів допустилася порушень вимог Закону України “Про всеукраїнський та місцеві референдуми” (ч.8 ст. 16, ч.3 ст. 17, ст. 16).

Довідка УНІАН. У Нетішині ініціативна група з 17 осіб зібрала понад 2,5 тис підписів мешканців міста за припинення роботи міськради.

Невдоволення громади Нетішина викликала ситуація щодо висловлення недовіри міською радою меру Ользі Омельчук та призначення на посаду в.о. першого заступника міського голови представника від Партії регіонів Павла Скакуна.

Всього, у Нетішинській міській раді VI скликання нараховується 40 депутатів.

13 березня ц.р. більшість депутатів Нетішинської міської ради проголосувала за висловлення недовіри міському голові О.Омельчук. Також депутати міськради направили звернення до Верховної Ради України щодо проведення позачергових виборів міського голови.

Після цього О.Омельчук заявила, що в Україні проводиться «зачистка» мерів, які не є членами Партії регіонів.

О.Омельчук була обрана мером Нетішина у жовтні 2010 року. На виборну посаду її підтримала партія “Фронт Змін”.