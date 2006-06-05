У проекті коаліційної угоди залишається 15 питань, щодо яких існують розбіжності. Про це УНІАН повідомив учасник переговорної групи від Соціалістичної партії України, народний депутат Йосип ВІНСЬКИЙ.

За його словами, це зокрема, питання вступу України в НАТО, питання продажу землі та інше.

«Процес йде дуже складно… Але він просувається», - наголосив Й.ВІНСЬКИЙ.

З приводу розподілу посад Й.ВІНСЬКИЙ зауважив, що до цього питання учасники переговорів ще не дійшли.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня лідери блоку «Наша Україна», БЮТ і СПУ домовились підготувати текст коаліційної угоди до 7 червня.

2 червня на засіданні фракції “Наша Україна” її лідер Роман БЕЗСМЕРТНИЙ заявив, що формально змістовна частина коаліційної угоди, яка стосується програми діяльності і регламенту, вже узгоджена. За його словами, складено також протоколи розбіжностей по декількох позиціях і зараз розпочинається робота над розділом розподілу сфер відповідальності.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ також зазначив, що до 7 червня переговорний процес стосовно підготовки коаліційної угоди однозначно завершиться.

Водночас того ж дня Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив занепокоєння розмитістю у коаліційній угоді позицій щодо земельного питання та НАТО.