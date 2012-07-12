Яценюк переконаний, що касацію перенесуть

Лідер Об’єднаної опозиції «За Батьківщину» Арсеній Яценюк переконаний, що сьогоднішнє засідання Вищого спеціалізованого суду з розгляду касаційної скарги на вирок екс-прем’єр-міністру Юлії Тимошенко у газовій справі вкотре буде перенесено, оскільки владі невигідно, щоб Європейський суд з прав людини визнав порушення її прав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам біля Вищого спецсуду України з розгляду кримінальних та цивільних справ.

«Нам абсолютно зрозуміло, що таким чином вони (влада – УНІАН) не дають нам можливості звернутися до Європейського суду з прав людини і отримати таке саме рішення, яке було у справі Юрія Луценка. У мене немає ніяких сумнівів в тому, що Європейський суд винесе рішення про незаконність як порушення кримінальної справи проти Тимошенко, так і щодо незаконності вироку за надуманими обставинами», - сказав А.Яценюк.

При цьому він підкреслив, що влада докладає всіх зусиль, щоб відтермінувати звернення до ЄСПЛ.

За словами лідерами Об’єднаної опозиції, «яке б прізвище не було у судді, нам зрозуміло, хто керує цим балетом, – так званим судом. Я маю на увазі, що прізвище цього судді – Янукович».

Як повідомляв УНІАН, 3 липня Європейський суд з прав людини задовольнив скаргу екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка. “Суд визнав порушення статті 5-ї (Конвенції прав людини – УНІАН) – незаконність утримання під вартою Ю.Луценка. Так само визнав наявність політичних мотивів” - сказала адвокат Ю.Луценка Валентина Теличенко.

Європейський суд з прав людини розгляне скаргу Ю.Тимошенко 28 серпня. Звернення Ю.Тимошенко до суду стосується порушення базових статей Європейської конвенції з прав людини.

Довідка УНІАН. Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових угод з Росією в 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня через погіршення здоров’я Ю.Тимошенко знаходиться на лікуванні в лікарні "Укрзалізниці" в Харкові.

Розгляд касаційної скарги Ю.Тимошенко на вирок у газовій справі спочатку було призначено на 15 травня, потім перенесено на 26 червня, потім - на 12 липня. Ю.Тимошенко тричі зверталася до суду з проханням розглядати касацію за її відсутності.