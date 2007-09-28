Тимошенко не пробачить НТН за фільм „Хрещена мати”

Блок Юлії Тимошенко у судовому порядку вимагатиме скасування ліцензії на мовлення телеканалу НТН, який показав провокаційний фільм „Хрещена мати”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, «27 вересня 2007 року, незважаючи на цілком обґрунтовані законодавством та мотивовані попередження з нашого боку, по телевізійному каналу НТН, безпосереднє відношення до якого має Едуард ПРУТНІК, голова Державного комітету з питань телебачення та радіомовлення, один із лідерів Партії регіонів, було показано брехливий та провокаційний фільм „Хрещена мати”, який ганьбить діяльність нашої політичної сили».

БЮТ, нагадує прес-слуба, попередив всі телевізійні канали України про імовірну інформаційну диверсію проти Блоку Юлії Тимошенко, в тому числі й керівництво НТН. «Ми чесно проводили нашу виборчу кампанію, будуючи її на конструктивній риториці, а не поливали брудом опонентів. Однак Партія регіонів та її політичні сателіти, відчуваючи незворотність поразки на дострокових виборах, переносять штабну істерику й паніку на національні засоби масової інформації і без розбору вдаються до бруду, брехні та провокацій», - наголошує БЮТ і заначають: «Відповідно до Закону України „Про вибори народних депутатів України” поширення брехливої інформації щодо учасників виборчого процесу забороняється. Порушення телевізійним каналом закону веде до втрати ліцензії на мовлення».

Блок Юлії Тимошенко невідкладно домагатиметься в судовому порядку скасування ліцензії на мовлення телеканалу НТН та інших електронних ЗМІ, які «обмінюють журналістську гідність на брудну готівку за політичне замовлення».

Також БЮТ звертається до Національної ради з питань телебачення та радіомовлення з вимогою негайно розглянути цей інцидент та вжити суворих заходів для наведення порядку в українському телевізійному ефірі.

«Ми звертаємося до керівництва інших телевізійних каналів, які, за нашими даними, теж планують продати ефірний час для показу цієї сфальшованої погані 28 вересня», - наголошує БЮТ і радить «не підставляти свої творчі колективи, не продавати власну совість», а також попереджає про неминучу кримінальну відповідальність за злочин.