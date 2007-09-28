Луценко: Тимошенко буде прем`єром, помаранчева ідея буде відновлена

Лідер блоку «Наша Україна – Наша Самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО не виключає, що посада прем’єр-міністра України після формування демократичної більшості в парламенті дістанеться лідеру БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні в Києві в інтерв’ю журналістам по завершенні мітингу блоку НУ-НС з нагоди завершення передвиборчого туру цієї політичної сили.

За його словами, на сьогодні між блоком, який він очолює, та БЮТ існує угода, яка є запорукою створення в майбутньому парламенті демократичної більшості.

«І вже 30 числа, коли ми побачимо результати виборів, на наступний ранок ми підпишемо угоду про демократичну більшість», - сказав він, додавши при цьому, що «за найкоротший час ми сформуємо український уряд і посада прем’єр-міністра, яка очевидно, дістанеться Юлії Володимирівни, буде запорукою відновлення саме помаранчевих ідей, помаранчевого плану розвитку України до ЄС».

Водночас, відповідаючи на одне з запитань журналістів, що стосувалося розподілу посадових повноважень після виборів, в разі перемоги демократичних сил, Ю.ЛУЦЕНКО сказав: «Повноваження сьогодні не важливі для демократів. Важлива спільна перемога».

Крім того, виступаючи на мітингу, Ю.ЛУЦЕНКО, підсумовуючи передвиборчу кампанію блоку, зазначив, що члени блоку провели 14 тис. зустрічей і він особисто 278 разів виступав на мітингах в різних містах України.

У зв’язку з чим Ю.ЛУЦЕНКО висловив своє переконання, що на українських виборах демократичні сили переможуть, і відновлять «демократичний поступ України».

«Я впевнений у перемозі демократичних сил. Повернувшись до Києва, ми повертаємося у владу», - підкреслив лідер блоку.