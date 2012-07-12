Голодувальниця за мову знепритомніла - її забрали в лікарню
15:42, 12 липня 2012Політика
1818 0
«Швидка» забрала з-під Українського дому 20-річну учасницю голодування проти ухвалення мовного закону Анну Ющенко.
Анна Ющенко знепритомніла . Фото з Facebook
«Анна цілий день почувалася зле, її нудило, боліла голова і важко було ходити. Тому ми вирішили викликати їй «швидку», - повідомила одна з учасниць, передає Українська правда.
За інформацією голодувальників, «швидку» викликали після того, як дівчина втратила свідомість.
Наразі її забрали до обласної лікарні. Лікарі поки не коментують стан здоров’я дівчини.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter