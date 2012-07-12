Голодувальниця за мову знепритомніла - її забрали в лікарню

«Анна цілий день почувалася зле, її нудило, боліла голова і важко було ходити. Тому ми вирішили викликати їй «швидку», - повідомила одна з учасниць, передає Українська правда.

За інформацією голодувальників, «швидку» викликали після того, як дівчина втратила свідомість.

Наразі її забрали до обласної лікарні. Лікарі поки не коментують стан здоров’я дівчини.