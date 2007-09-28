Янукович готовий домовлятися з ”помаранчевими”

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що готовий домовлятися з "помаранчевими" залежно від того, "як ми пройдемо вибори".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам після мітингу своїх прихильників у Донецьку.

"Я думаю, що багато що залежатиме, як ми пройдемо вибори. Ми ніколи не казали "ні", - сказав В.Янукович. При цьому він нвголосив, що "ми повинні об`єднати всі прагматичні сили".

"Йдеться не тільки про політиків, йдеться про простих людей", - додав лідер Партії регіонів.

В.Янукович також вважає, що потрібно, щоб "вибори були через п`ять років, не раніше, а п`ять років країна повинна жити і розвиватися".

Він повторив те, що неодноразово заявляв - "ці вибори придумали політики, яким потрібна влада за всяку ціну для задоволення своїх політичних амбіцій".

"Повторити такого більше країна не має. А для них це повинен бути урок. Відповідь має дати український народ", - уклав В.Янукович.