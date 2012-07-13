Трьом голодувальникам у лікарнях не поставили навіть крапельниць

Як передає кореспондент УНІАН, про це одна з учасниць голодування Оля Довганюк повідомила на прес-конференції, що відбулася на сходах Українського дому.

“Стан здоров’я тих трьох людей зараз вже покращився. На даний момент вони знаходяться вдома під наглядом свої батьків і близьких людей”, - наголосила вона.

При цьому О.Довганюк сказала: “В лікарнях не дуже раді приймати учасників акції протесту, які потрапляють зі «швидкої допомоги», - відмовляють у госпіталізації, відмовляються ставити крапельниці, тому наші учасники вимушені виходити з голодування вдома”.

Інша учасниця акції заявила, що вони голодують безстроково. За її словами “вчора троє госпіталізовано, а стан кількох інших також сумнівний, але всі ми голодуємо до останнього”.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня Верховна Рада ухвалила закон "Про засади державної мовної політики", що спричинило хвилю протестів по всій Україні. Ухвалений закон, котрий набуде чинності у разі підписання Президентом, дозволяє використовувати російську мову в офіційному діловодстві в регіонах, щонайменше 10% жителів яких розмовляють цією мовою.

Того ж дня біля Українського дому було оголошено безстрокове голодування проти мовного закону. Учасники акції на захист української мови заявили, що залишатимуться там до скасування прийнятого парламентом мовного закону.

Наразі акцію біля Українського дому продовжують 9 активістів, трьох було госпіталізовано через погіршення здоров’я.