Луценко заявив, що не підпишеться під фальшивкою

Представники "Нашої України" – "Народної Самооборони" не будуть підписувати протоколи виборчих комісій, якщо вони будуть сфальсифікованими.

Про це в інтерв’ю "Україні молодій" заявив лідер НУНС Юрій Луценко.

"Ми не підпишемо протоколів виборчих комісій, якщо вони будуть фальшивками", - сказав він.

"Якщо протоколи із фальшивими результатами будуть запропоновані членам виборчих комісій від наших сил, то, звичайно, вони їх не підпишуть. Для того вони там є, щоб відстояти чесні вибори", - додав Луценко.

При цьому він зазначив, що відмову підписатися "під цією фальшивкою" опоненти НУНС "хочуть відразу нав’язати у громадській думці як саботаж".

"Ми в жодному випадку не підпишемо будь–які сфальшовані протоколи. Ми будемо підписувати ті протоколи, які відповідають дійсності, і доставимо їх до ЦВК", - сказав Луценко.

Водночас, за його словами, "компетентні служби" разом з облдержадміністраціями, членами дільничних та окружних комісій від демократичних сил "сьогодні перевіряють весь масив інформації щодо можливих фальсифікацій".

"Це цілий комплекс робіт, який сьогодні ретельно розробляється нашими штабами", - зазначив Луценко.

Українська правда