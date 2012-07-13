Кожем’якін переконує, що з владою контактує лише по роботі

Керівник фракції БЮТ-Батьківщина у парламенті Андрій Кожем’якін заявляє, що не контактує з представниками влади у позаробочий час. Про це він розповів в інтерв’ю виданню Тиждень.

«У мене немає жодних позаробочих стосунків ні з ким із партії влади», - заявив Кожем’якін.

Бютівець зазначає, що у сесійній залі парламенту теж є люди, з якими існує «проста людська повага».

Як стверджує Кожем’якін, як голова фракції він підтримує ділові відносини з керівниками фракцій: Олександром Єфремовим, Ігорем Шаровим, Петром Симоненком та іншими. «Вважаю, що це нормально», - зауважив він.

«У Верховній Раді працюють колишні правоохоронці, з якими разом працювали: я – в СБУ, вони – в МВС чи інших міністерствах. Наприклад, Олександр Кузьмук, Валерій Бевз, Василь Грицак та інші. Всі ці люди, військові, знають мене ще з попередньої роботи», - зазначив Кожем’якін.