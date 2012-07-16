У рідному селі Мартинюка побили мовних активістів на очах дільничного

Про це повідомили УНІАН у "Відсічі".

Згідно з інформацією активістів, інцидент стався в селі Ветли, звідки походить родом А.Мартинюк і яке належить до виборчого округу № 23, де він має намір балотуватись у народні депутати.

Як розповіли активісти кореспонденту УНІАН, завершивши поширення листівок, активісти йшли селищем, коли до них під’їхав автомобіль, з якого вийшли троє чоловіків спортивної статури, які одразу почали бити активістів. Активісти повідомили про напад журналістам видання “Перець волинський” та міліцію. Після цього нападники намагались забрати в активістів телефони, а один розбили об асфальт, і невдовзі сіли в автомобіль та зникли з місця подій.

Натомість, повідомляють активісти, приїхали сільський голова та дільничний міліціонер у цивільному, який, за їх словами, "відмовлявся зізнаватись у тому, що він працівник правоохоронних органів, але який опитав постраждалих і записав номер машини".

Також на місце подій прибули журналісти видання “Перець волинський”.

За інформацією активістів, за декілька хвилин нападники повернулися із підкріпленням - в автомобілі сиділо вже шестеро людей, які, незважаючи на присутність дільничного, почали бити і активістів, і журналістів, пошкодили диктофон та намагались розбити журналістам камеру.