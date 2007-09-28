Янукович оприлюднив декларацію про доходи (фото)

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ у 2006 році отримав 290 тисяч 725 гривень 1 копійку сукупного доходу, у тому числі 210 гривень 58 копійок у якості дивідендів, процентів та роялті.

Декларація В.ЯНУКОВИЧА про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан за 2006 рік оприлюднена сьогодні на його персональному сайті.

Згідно з декларацією, В.ЯНУКОВИЧ у 2006 році не отримував матеріальної допомоги, страхового відшкодування, прибутків від наукової чи викладацької діяльності. Також прибутків від підприємницької діяльності та від відчуження цінних папір.

Заробітна плата прем’єр-міністра у 2006 році становила 290 тисяч 514 гривень 43 копійки.

Згідно з декларацією, В.ЯНУКОВИЧ не має у власності земельної ділянки, житлового та дачного будинків. У власності прем’єр-міністра також не має жодного транспортного засобу. Він має квартиру площею 162 кв. метри та гараж площею 22 кв. метри.

В.ЯНУКОВИЧ зберігає 211 тисяч 712 гривень на банківських рахунках. Прем’єр-міністр також задекларував 6 тисяч 567 акцій, внесених до статутних фондів підприємств, установ, організацій.

У декларації серед членів сім’ї вказано його дружина Людмила ЯНУКОВИЧ, але її декларація про доходи не додається.

В.ЯНУКОВИЧ заповнив декларацію 4 квітня 2007 року.