Тимошенко виграла суд у Мороза

Окружний адміністративний суд м. Києва повністю задовольнив позовні вимоги лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО і визнав наклепницькими відомості, поширені головою Верховної Ради V скликання Олександром МОРОЗОМ під час зустрічі з представниками дипломатичного корпусу 20 вересня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, під час вищезгаданої зустрічі О.МОРОЗ звинуватив Ю.ТИМОШЕНКО у підкупі членів дільничних виборчих комісій.

Суд встановив недостовірність такої інформації і відзначив, що О.МОРОЗ не надав жодного доказу, який якось обґрунтовує його висловлювання.

«О.МОРОЗ не з’явився на жодне з чотирьох судових засідань, в яких колегія суддів з’ясовувала обставини справи. Таким чином, суд зняв усі звинувачення окремих політичних сил щодо нібито порушень законодавства особисто Ю.ТИМОШЕНКО та БЮТ, визнавши їх голослівними, недостовірними і бездоказовими”, – сказав представник блоку у суді Володимир ПИЛИПЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня під час зустрічі з представниками дипломатичних місій, які акредитовані в Україні, О.МОРОЗ заявив, що в Україні здійснюється «підкуп членів виборчих комісій». У цьому він звинуватив БЮТ. За словами О.МОРОЗА, ця політична сила, зокрема у Дніпропетровській області, «платить по 700 грн. членам дільничних комісій, щоб вони забезпечили відповідний результат, а тим, хто агітуватиме на території області голосувати за цю політичну силу, - 1000 доларів за місяць».