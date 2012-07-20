Горлівські пенсіонери стоять у черзі за «сотнею» від регіонала (фото)

Сьогодні вранці біля офісу Горлівської міської організації ПР утворилася довга черга: пенсіонери пишуть заяви на отримання матеріальної допомоги у розмірі 100 гривень від народного депутата України Миколи Янковського. Про це повідомляє gorlovka.ua.

Пенсіонери розповідають, що сьогодні вони написали заяви, в яких вказали свої контактні дані та причину, через яку просять у Янковського гроші.

Кошти обіцяють їм переказати на банківську картку наступного місяця.

Причини для надання допомоги пенсіонери переписували одне в одного: на лікування очей, на операцію, на відновлення здоров`я, на відпочинок. За зізнанням бабусь, подібна практика здійснюється з квітня. На запитання: «Звідки дізнаються про атракціон небаченої щедрості?», вони відповіли, що інформація поширюється різними способами, але в першу чергу через лікувальні установи.

Видання нагадує, що Герой України, народний депутат від Партії регіонів Микола Янковський - екс-власник концерну «Стирол». На момент продажу експерти оцінювали хімпідприємство в 650-750 млн. доларів. У Горлівці у Янковського залишився інший бізнес: він як і раніше є власником компанії "Стиролбіофарм", що виробляє медпрепарати. До речі, вітаміни від Янковського нинішньої весни безкоштовно роздавали в школах Горлівки. Після цього нардеп вирішив виділити 1 мільйон гривень на міні-проекти. Тоді ж Комітет виборців України оцінив ці дії як «непрямий підкуп виборців».