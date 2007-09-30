Результати екзит-полів TNS і PSB та Public Strategies
22:23, 30 вересня 2007Політика
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До парламенту проходять 5 політичних сил
Європейська агенція з маркетингових досліджень TNS та американські компанії PSB та Public Strategies оприлюднили результати власних екзит-полів, які були озвучені в ефірі телеканалу ICTV.
За їхніми результатами до парламенту проходять 5 політичних сил.
За даними TNS це Партія Регіонів - 34,9%, БЮТ - 32,4%, НУ-НС - 14,1 %, КПУ - 4,5%, Блок Литвина - 3,5%.
За даними PBS и Public Strategies (США): Партія регіонів - 34,5%, БЮТ - 30,4%, НУ-НС - 14,4%, КПУ - 5,2%, Блок Литвина - 4,0%.
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