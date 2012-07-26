Шевченко: мовний законопроект регіоналів не має шансів

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв’ю Рівненській обласній державній телерадіокомпанії народний депутат України Андрій Шевченко (фракція «БЮТ-Батьківщина»).

Він аргументував свою думку тим, що у законі є суперечливі положення і норми, виконання яких нереальне в Україні. Зокрема, це стосується переведення документації на 18 мов національних меншин.

«Тепер будь-який чиновник з регіону, якщо дотримуватися букви цього закону, повинен буде, на вимогу громади, вести листування і з Києвом, і з областю та районом, на мові нацменшин», - повідомив А.Шевченко.

На думку депутата, головною мовною проблемою для України нині є повне витіснення української мови з цілих регіонів держави. Зокрема, він навів приклад, що у 1941 році у Луганську з усіх 22-ох шкіл 21-а була українською. Тому, зазначив депутат, потрібно думати над тим, як піднести престиж української мови і як її захистити від агресії з боку російської мови.