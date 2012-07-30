Росія планує «нарощувати бойовий потенціал» ЧФ РФ у Севастополі

Росія розраховує укласти угоду з Україною про порядок модернізації Чорноморського флоту в Криму до кінця 2012 року. Про це заявив під час святкування Дня ВМФ Росії у Севастополі командувач флотом контр-адмірал Олександр Федотєнков, передає українська служба ВВС.

"Зараз ми продовжуємо переговори щодо конкретизації угоди, яка доповнює угоду 1997 року щодо поділу Чорноморського флоту. Формування цього документу вступило у завершальну фазу. Ми розраховуємо підписати угоду до кінця року. Вона надасть нам можливість заводити до Севастополя нові кораблі", - сказав контр-адмірал.

Федотєнков також заявив, що російська сторона планує "нарощування бойового потенціалу як у Новоросійській базі, так й у Севастополі".

Російський воєначальник також підтвердив, що перший новозбудований корабель має прибути до Севастополя у 2014 році.

У свою чергу міністр оборони України Дмитро Саламатін утримався від конкретизації термінів укладання угоди, відповівши, що "переговори тривають, ми прагнемо підготувати угоду".