Медведєв: Якщо люди скажуть «гудбай» - займуся написанням мемуарів

"Я не дуже літній політик, я ніколи не виключав для себе, що в майбутньому - поки я не збираюся йти з політичного життя - я балотуватимуся в Президенти, якщо це буде цікаво нашим людям", - сказав керівник уряду РФ в інтерв'ю британській газеті "Таймс", передає ІТАР-ТАСС.

При цьому Д.Медведєв відзначив: "Якщо нашим людям це набридне і вони скажуть "гуд бай" - у такому разі я займатимуся написанням мемуарів".

Проте Д.Медведєв переконаний, що поки йому не варто йти з політичної сцени. "Я упевнений, що поки ні мені, ні тій політичній силі, яку я представляю, немає жодного резону йти з активного політичного життя", - сказав він.

"Я для себе нічого не виключаю, я і зараз перебуваю у вирі політичного життя, я і зараз багато працюю і надалі збираюся робити те саме", - додав Д.Медведєв.