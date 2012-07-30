Прихильники опозиції перекрили вулицю Грушевського

Як передає кореспондент УНІАН, колона прихильників опозиції пройшла від Подолу, де відбувався з’їзд Об’єднаної опозиції «Батьківщина», до будівлі парламенту, де вже проходила акція на захист української мови.

Після цього колона прихильників опозиції, яка раніше рухалась однією стороною проїжджої частини, перейшла також на іншу сторону і повністю перекрила рух транспорту.

У даний час прихильники опозиції розташувались вздовж паркану, який відгороджує проїжджу частину від майданчика навпроти будівлі Верховної Ради. З іншого боку паркану в декілька шеренг вишикувалась велика кількість бійців спецпідрозділу міліції «Беркут».

Протестувальники тримають державні прапори, прапори Об’єднаної опозиції «Батьківщина». Вони скандують: «Банду геть! Нас єднає мова!», а також «Революція!».