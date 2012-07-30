Ківалов збирається вдосконалювати мовний закон

"Він (Литвин - ред.) буде йти на вибори по Житомирській області, там питання мови неактуальне. Думаю, спікер боїться втратити округ", - сказав Ківалов в інтерв'ю "Комсомольській правді в Україні".

"Президент, я думаю, зважить всі "за" і "проти" і прийме рішення. Я дуже сподіваюся, що це буде рішення "за". Тим більше що в програмі Партії регіонів записано те, що ми відобразили в цьому законі. Ми не можемо загравати з народом на догоду окремим представникам опозиції, адже не можна не враховувати думку половини громадян України. Ми з цим йшли на вибори, ми обіцяли російськомовній частині населення, що вони будуть в повній мірі використовувати російську мову. Але ні в якому разі не на шкоду українській ", - аргументував свою позицію нардеп.

Сергій Ківалов вважає, що вступ документа в законну силу після підписання його президентом та опублікування в офіційних засобах масової інформації не означає, що до тексту закону не можна буде доторкнутися. "Цілком імовірно, що в нього і потім будуть вноситися зміни. Не виключаю, що буде створена спеціальна комісія, яка підготує такі зміни. Напевно, потрібно до її складу включити менше політиків, а більше вчених - істориків, філологів, юристів і т. д . Але до її складу можуть увійти і Леонід Макарович Кравчук, і Володимир Михайлович Литвин. Я сам із задоволенням був би в складі такої спеціальної комісії і продовжував би роботу над вдосконаленням цього закону ", - сказав Ківалов.

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