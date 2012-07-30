З фракції БЮТ втік ще один нардеп

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне оголошення зробив сьогодні головуючий на позачерговій сесії Верховної Ради перший віце-спікер парламенту Адам Мартинюк.

А.Мартинюк зауважив, що В.Коротюк подав з цього приводу особисту заяву.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку було зроблено оголошення про те, що з цієї фракції також вийшов депутат Сергій Міщенко.