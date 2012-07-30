З фракції БЮТ втік ще один нардеп
11:29, 30 липня 2012Політика
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Народний депутат України Вадим Коротюк вийшов зі складу фракції "БЮТ-Батьківщина".
Коротюк (справа) вирішив, що з БЮТ вже не по дорозі
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне оголошення зробив сьогодні головуючий на позачерговій сесії Верховної Ради перший віце-спікер парламенту Адам Мартинюк.
А.Мартинюк зауважив, що В.Коротюк подав з цього приводу особисту заяву.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку було зроблено оголошення про те, що з цієї фракції також вийшов депутат Сергій Міщенко.
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