З фракції БЮТ втік ще один нардеп

11:29, 30 липня 2012
Політика
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Народний депутат України Вадим Коротюк вийшов зі складу фракції "БЮТ-Батьківщина".

Кириленко Коротюк

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне оголошення зробив сьогодні головуючий на позачерговій сесії Верховної Ради перший віце-спікер парламенту Адам Мартинюк.

А.Мартинюк зауважив, що В.Коротюк подав з цього приводу особисту заяву.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку було зроблено оголошення про те, що з цієї фракції також вийшов депутат Сергій Міщенко.

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