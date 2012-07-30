Мер Ювілейного вийшов із Партії регіонів: мене зрадили і продали

Як повідомив УНІАН сам В.Струк, його вихід з партії пов'язаний з минулими подіями, судом і винесенням йому вироку. А також тим, що Партія регіонів не підтримала його кандидатуру у висуненні по мажоритарному округу № 104, який включає Артемівський район Луганська (до нього входить селище Ювілейне) і Лутугіно.

«В цілому до Партії регіонів я не маю претензій, там є дуже порядні люди, але окремі особи в Луганську мене зрадили і продали. Коли ухвалювалося рішення про висунення кандидатури від селища Ювілейне за одномандатним виборчим округом №104, завдяки трьом моїм близьким товаришам по партії, рішення було ухвалене не на мою користь. Мало того, мене взагалі на ці збори не запросили, ось вони мене і зрадили», - сказав В.Струк.

Також він відзначив, що на даний момент є безпартійним і балотуватиметься по округу №104 як самовисуванець.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня В.Струк рішенням Артемівського районного суду засуджений до одного року обмеження волі умовно у зв'язку з тим, що на початку 2010 року підписав колегіальне рішення сесії селищної ради Ювілейного, згідно з яким залишки з перевиконаного бюджетного плану 2009 року (сума у розмірі 537 тис. грн) не були перераховані до бюджету Луганська, і залишилися в бюджеті селища.

Водночас голова Луганської міської організації Партії регіонів Олександр Ткаченко, який також є заступником мера міста, заявив, що Партія регіонів не пов'язує з політикою судовий розгляд між міським виконкомом Луганська і головою селищної ради селища Ювілейне В.Струком.

В.Струк обраний на посаду селищного голови Ювілейного в 2006 році, був повторно переобраний в 2010 році.