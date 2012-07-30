Діяльність ЗМІ в умовах виборчого процесу – ефір «Київського форуму»

18:00, 30 липня 2012
Політика
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31 липня 2012 року о 19.30 розпочнеться черговий випуск соціального ток-НЕшоу «Київський форум» з Реною Назаровою в ефірі Київської державної регіональної телерадіокомпанії (вул. Хрещатик, 26).

Тема ефіру: «Діяльність ЗМІ в умовах виборчого процесу (стан свободи слова, журналістська етика, передвиборча агітація, законодавче забезпечення, висвітлення виборчого процесу тощо)».

До участі у програмі запрошені:

Юрій Стець (народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації);

Микола Княжицький (ТВі);

Андрій Яніцький (LB.ua);

Тарас Шевченко (Інститут медіа права);

Світлана Остапа («Телекритика»);

Марія Колесник (Асоціація «Діалог з владою»);

Людмила Панкратова;

Людмила Опришко (Інститут Розвитку Регіональної Преси);

експерти, чиновники, журналісти, активні кияни.

Акредитація для журналістів за тел.: (066)405-14-55 до 15.00 31 липня (Бойко Юлія).

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