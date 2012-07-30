Діяльність ЗМІ в умовах виборчого процесу – ефір «Київського форуму»

31 липня 2012 року о 19.30 розпочнеться черговий випуск соціального ток-НЕшоу «Київський форум» з Реною Назаровою в ефірі Київської державної регіональної телерадіокомпанії (вул. Хрещатик, 26). Тема ефіру: «Діяльність ЗМІ в умовах виборчого процесу (стан свободи слова, журналістська етика, передвиборча агітація, законодавче забезпечення, висвітлення виборчого процесу тощо)». До участі у програмі запрошені: Юрій Стець (народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації); Микола Княжицький (ТВі); Андрій Яніцький (LB.ua); Тарас Шевченко (Інститут медіа права); Світлана Остапа («Телекритика»); Марія Колесник (Асоціація «Діалог з владою»); Людмила Панкратова; Людмила Опришко (Інститут Розвитку Регіональної Преси); експерти, чиновники, журналісти, активні кияни. Акредитація для журналістів за тел.: (066)405-14-55 до 15.00 31 липня (Бойко Юлія).

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