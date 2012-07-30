Діяльність ЗМІ в умовах виборчого процесу – ефір «Київського форуму»
31 липня 2012 року о 19.30 розпочнеться черговий випуск соціального ток-НЕшоу «Київський форум» з Реною Назаровою в ефірі Київської державної регіональної телерадіокомпанії (вул. Хрещатик, 26).
Тема ефіру: «Діяльність ЗМІ в умовах виборчого процесу (стан свободи слова, журналістська етика, передвиборча агітація, законодавче забезпечення, висвітлення виборчого процесу тощо)».
До участі у програмі запрошені:
Юрій Стець (народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації);
Микола Княжицький (ТВі);
Андрій Яніцький (LB.ua);
Тарас Шевченко (Інститут медіа права);
Світлана Остапа («Телекритика»);
Марія Колесник (Асоціація «Діалог з владою»);
Людмила Панкратова;
Людмила Опришко (Інститут Розвитку Регіональної Преси);
експерти, чиновники, журналісти, активні кияни.
Акредитація для журналістів за тел.: (066)405-14-55 до 15.00 31 липня (Бойко Юлія).