Рівненські нашоукраїнці вітають БЮТ з перемогою

Блок «Наша Україна - Народна самооборона» в Рівненській області на позачергових парламентських виборах здобув трохи більше 20 відсотків голосів виборців, що значно менше, ніж сподівалися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції заступник керівника обласного штабу блоку НУ-НС, депутат Рівненської міськради Сергій ПАЛАДІЙЧУК. Однак, за його словами, «нашоукраїнці» задоволені не стільки результатом, скільки «самим процесом волевиявлення, який був європейським і демократичним».

Водночас, С.ПАЛАДІЙЧУК привітав своїх політичних партнерів з Блоку Юлії Тимошенко з перемогою і висловив упевненість, що вони дотримають свого слова під час формування парламентської більшості та коаліційного уряду (на Рівненщині БЮТ переміг в усіх виборчих округах, набравши в цілому більш як 50% голосів виборців - УНІАН).