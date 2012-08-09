У Харкові триває безстрокова акція протесту проти мовного закону
00:21, 09 серпня 2012Політика
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У Харкові на площі Свободи триває безстрокова акція протесту проти мовного закону.
Акція протесту в Харкові триватиме безстроково
Про це кореспонденту УНІАН повідомив організатор акції протесту Дмитро Пилипець, коментуючи підписання Президентом України Віктором Януковичем Закону «Про засади державної мовної політики».
«Це було очікувано. У нас не було ніяких ілюзій. Незважаючи на підписання, ми будемо так само стояти, спілкуватися з людьми, пояснювати небезпеку цього закону. Ми будемо стояти як мінімум до виборів. Далі, можливо, акція розгорнеться у Виборчий майдан», - сказав він.
Д.Пилипець наголосив, що цілодобово на площі Свободи перебувають як мінімум двоє протестувальників.
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