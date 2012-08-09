У Харкові триває безстрокова акція протесту проти мовного закону

Про це кореспонденту УНІАН повідомив організатор акції протесту Дмитро Пилипець, коментуючи підписання Президентом України Віктором Януковичем Закону «Про засади державної мовної політики».

«Це було очікувано. У нас не було ніяких ілюзій. Незважаючи на підписання, ми будемо так само стояти, спілкуватися з людьми, пояснювати небезпеку цього закону. Ми будемо стояти як мінімум до виборів. Далі, можливо, акція розгорнеться у Виборчий майдан», - сказав він.

Д.Пилипець наголосив, що цілодобово на площі Свободи перебувають як мінімум двоє протестувальників.