Богатирьова хоче бачити Мороза у ВР

Представник Партії регіонів Раїса Богатирьова не здивована результатами дострокових парламентських виборів і готова привітати Блок Юлії Тимошенко із другим місцем, "із тим, що вони приростили набагато більше, ніж очікувала "Наша Україна" від них".

"Не секрет, що Партія регіонів була лідером цих перегонів, і не секрет, що вона здобуває зараз перемогу у підрахунках ЦВК. На другому місці і був, і залишається БЮТ", - сказала вона в інтерв’ю Радіо "Свобода" в понеділок, 1 жовтня.

"Можу тільки привітати цей блок з тим, що вони значно покращили свій результат. Таким чином взагалі на узбіччя політичного життя перевели своїх політичних партнерів НУ-НС", - заявила Богатирьова.

Водночас, кандидат у депутати зазначила, що "паралельний підрахунок голосів – це не є результат виборів... ми можемо обговорювати тільки встановлені ЦВК результати".

Також вона зізналась, що хотіла б, "щоб соціалісти пройшли до парламенту".

Водночас, на запитання ведучого Романа Скрипіна щодо можливої співпраці з Блоком Литвина та помічених "приязних взаємин" між Богатирьовою та Володимиром Литвиним, "регіоналка" відповіла: "А з ким у нас немає приязних стосунків?"

На зауваження ведучого, що він не бачив, щоб Богатирьова "так обіймалася з Юлією Тимошенко", вона заперечила: "У мене з нею нормальні стосунки. І навіть цілуємося з Юлією Тимошенко, коли зустрічаємося".

"Так. Ну, ми ж не вороги. Ми українці, ми не є ворогами. Ми політичні опоненти, а завтра ми будемо обговорювати державні проблеми в парламенті і будемо представляти політичні сили, суб’єкти політичного переговорного процесу", - зазначила Богатирьова.

"Тобто, в парламенті ми б’ємося, а поза парламентом ми цілуємося... Виходить, що так?", - запитав журналіст. – "По всякому буває і поза парламентом", - відповіла Богатирьова.

Лідер фракції Партії регіонів у Верховній Раді 5 скликання запевнила, що "ми не говорили з Литвиним про коаліцію", бо це матиме сенс лише після оприлюднення результатів виборів.

"Як тільки кожен буде мати результат, тобто буде знати, скільки в нього народних депутатів може бути в парламенті, з огляду на це ми будемо і формулювати свої пропозиції для політичних сил щодо формування коаліції", - зазначила Богатирьова.

"Переконана, що така розмова буде йти і з "НУ", і з блоком Литвина, якщо потраплять соціалісти, то і з соціалістами, і з комуністами, такі пропозиції і БЮТ будуть надані", - додала вона.

На запитання журналіста, чи отримав уже лідер Партії регіонів Віктор Янукович від президента Росії Володимира Путіна привітання із перемогою на виборах, Богатирьова запевнила, що "вітання такого не було".

Українська правда