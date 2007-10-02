Богатирьова хоче бачити Мороза у ВР
З Литвиним у ПР теж приязні стосунки
Представник Партії регіонів Раїса Богатирьова не здивована результатами дострокових парламентських виборів і готова привітати Блок Юлії Тимошенко із другим місцем, "із тим, що вони приростили набагато більше, ніж очікувала "Наша Україна" від них".
"Не секрет, що Партія регіонів була лідером цих перегонів, і не секрет, що вона здобуває зараз перемогу у підрахунках ЦВК. На другому місці і був, і залишається БЮТ", - сказала вона в інтерв’ю Радіо "Свобода" в понеділок, 1 жовтня.
"Можу тільки привітати цей блок з тим, що вони значно покращили свій результат. Таким чином взагалі на узбіччя політичного життя перевели своїх політичних партнерів НУ-НС", - заявила Богатирьова.
Водночас, кандидат у депутати зазначила, що "паралельний підрахунок голосів – це не є результат виборів... ми можемо обговорювати тільки встановлені ЦВК результати".
Також вона зізналась, що хотіла б, "щоб соціалісти пройшли до парламенту".
Водночас, на запитання ведучого Романа Скрипіна щодо можливої співпраці з Блоком Литвина та помічених "приязних взаємин" між Богатирьовою та Володимиром Литвиним, "регіоналка" відповіла: "А з ким у нас немає приязних стосунків?"
На зауваження ведучого, що він не бачив, щоб Богатирьова "так обіймалася з Юлією Тимошенко", вона заперечила: "У мене з нею нормальні стосунки. І навіть цілуємося з Юлією Тимошенко, коли зустрічаємося".
"Так. Ну, ми ж не вороги. Ми українці, ми не є ворогами. Ми політичні опоненти, а завтра ми будемо обговорювати державні проблеми в парламенті і будемо представляти політичні сили, суб’єкти політичного переговорного процесу", - зазначила Богатирьова.
"Тобто, в парламенті ми б’ємося, а поза парламентом ми цілуємося... Виходить, що так?", - запитав журналіст. – "По всякому буває і поза парламентом", - відповіла Богатирьова.
Лідер фракції Партії регіонів у Верховній Раді 5 скликання запевнила, що "ми не говорили з Литвиним про коаліцію", бо це матиме сенс лише після оприлюднення результатів виборів.
"Як тільки кожен буде мати результат, тобто буде знати, скільки в нього народних депутатів може бути в парламенті, з огляду на це ми будемо і формулювати свої пропозиції для політичних сил щодо формування коаліції", - зазначила Богатирьова.
"Переконана, що така розмова буде йти і з "НУ", і з блоком Литвина, якщо потраплять соціалісти, то і з соціалістами, і з комуністами, такі пропозиції і БЮТ будуть надані", - додала вона.
На запитання журналіста, чи отримав уже лідер Партії регіонів Віктор Янукович від президента Росії Володимира Путіна привітання із перемогою на виборах, Богатирьова запевнила, що "вітання такого не було".