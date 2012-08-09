ГПУ звинуватить Тимошенко у вбивстві, щойно в неї пройде стрес

У Генпрокуратури достатньо підстав, щоб пред'явити звинувачення Юлії Тимошенко в причетності до вбивства нардепа Євгена Щербаня. Про це в інтерв'ю "Сегодня" заявив перший заступник генпрокурора Ренат Кузьмін.

"Як заявили німецькі лікарі, їй треба відпочити від стресів 8 тижнів (приблизно до другої половини вересня – прим. ред). Ось ми і чекаємо, коли цей термін закінчиться. Як тільки лікарі скажуть, що можна її турбувати, ми з обвинуваченням відразу до неї прийдемо. У нас для цього все готово", - сказав він.

На запитання, чи буде це якась нова кримінальна справа, що стосується тільки Юлії Тимошенко, перший заступник Пшонки відповів негативно.

"Справа стосовно виконавців вбивства Щербаня була розслідувана, направлена до суду і вже є вирок. Справу стосовно замовників виділили в окреме провадження, розслідували співробітники центрального апарату Генпрокуратури, встановивши причетних до організації та фінансування цього замовного злочину. Ми маємо намір пред'явити Юлії Тимошенко звинувачення у співучасті в ньому ", - пояснив Р. Кузьмін.