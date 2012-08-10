Власенко не здивується, якщо Кузьмін скаже, що Тимошенко побила всю колонію

11:10, 10 серпня 2012
Політика
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Захисник називає «абсурдом і маразмом» звинувачення Тимошенко у побитті працівника СІЗО.

Юлія Тимошенко та Сергій Власенко відповідають на запитання журналістів під час перерви у засіданні Печерського суду

Звинувачення на адресу екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко у нанесенні працівнику слідчого ізолятора тілесних ушкоджень є «абсурдними і маразматичними».

Про це кореспонденту УНІАН сказав захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко, коментуючи заяву першого заступника генерального прокурора Рената Кузьміна про порушення нової кримінальної справи за фактом побиття екс-прем’єром співробітника СІЗО.

Захисник зазначив, що нічого не знав про порушення цієї кримінальної справи і про сам факт побиття, яке начебто мало місце.

«Я вам скажу, я про це нічого не чув. Я не знаю, про що йде мова. Що я можу сказати: це повний абсурд і маразм», - наголосив С.Власенко.

Він підкреслив, що Ю.Тимошенко з листопада 2011 року має гострий больовий синдром і, перебуваючи у Лук’янівському СІЗО, навіть не могла самостійно пересуватися.

«За висновками німецьких лікарів, які неодноразово підтверджувалися українськими лікарями, починаючи з 5 листопада Юлія Володимирівна страждає гострим больовим синдромом, вона самостійно не могла пересуватися, вона лежала в камері і, оскільки вона не могла ходити, суди проходили в камері і слідчі дії проходили в камері, захисники зустрічалися з нею в камері. При цьому німецькі лікарі підтвердили існування жорсткого больового синдрому в цей час. І, виявляється, вона, маючи такі болі, когось побила. На жаль, слово «маразм» стосовно характеристики обвинувачень Юлії Тимошенко затаскане, але я іншого слова не підберу», - сказав С.Власенко.

Захисник не виключив, що стосовно Ю.Тимошенко можуть бути «намальовані» ще нові кримінальні справи.

«Завтра вони обвинуватять її в тому, що, сидячи в тюрмі, вона ще когось убила. Такі справи можуть малювати хоч кожен день. Ми живемо у тоталітарній країні. Скільки пан Кузьмін намалює ще так званих кримінальних справ, я не знаю. Завтра він напише, що Тимошенко побила всю колонію, післязавтра він напише, що вона вийшла на вулицю та побила всіх жителів Харкова. Потім напише, що вона вийшла і побила всіх жителів України. Я не знаю, що він ще може придумати», - сказав С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, в опублікованому 9 серпня інтерв'ю газеті «Сегодня» перший заступник генпрокурора Р.Кузьмін повідомив, що проти Ю.Тимошенко порушено кримінальну справу за фактом нанесення тілесних ушкоджень співробітнику слідчого ізолятора під час виконання ним службових обов'язків.

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