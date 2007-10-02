Семенюк: сьогодні все проти соціалістів

Юристи СПУ вивчають можливості для оскарження результатів дострокових парламентських виборів. Про це повідомила голова Фонду державного майна України (ФДМУ), кандидат у народні депутати від Соціалістичної партії Валентина Семенюк у клубі Кабінету міністрів. Вона відзначила, що спостерігачами від СПУ неодноразово фіксувалися випадки, коли в бюлетені за СПУ ставили ще одну галочку, роблячи таким чином, бюлетень недійсним. Такі випадки були зафіксовані на виборчих дільницях у Полтавській, Кіровоградській і Одеській обл. "Ми завжди багатьом заважали своєю політикою, тому сьогодні все проти соціалістів", - відзначив вона.

Коментую заяву лідера БЮТ про те, що затримка з доставкою бюлетенів з виборчих дільниць в тервиборчкоми в східних областях пов`язано з підтасовуванням результатів на користь СПУ, В.Семенюк відзначила, що "кожен судить по собі". "Мені відомо, що в Івано-франківській обл. у м. Коломия були масові вкидання бюлетенів за БЮТ і "НУ-НС"", - заявила В.Семенюк.

РБК-Україна