Литвин від Ющенка поїхав на метро
16:33, 02 жовтня 2007Політика
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Політика супроводжують два охоронці
Щойно Володимир Литвин був помічений кореспондентом «Обкома» в ту мить, коли лідер майбутньої фракції в новій ВР виходив з будівлі Секретаріату Президента України.
Володимир Михайлович, як і раніше, перебуває в своєму передвиборному образі простої української людини: із СП він пішки попрямував до найближчої станції метро. Правда, з вищезгаданим іміджем пана Литвина дещо дисонували два здоровенні охоронці, з якими він і спустився під землю. Де кореспондент "Обкому" і втратив його з виду.
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