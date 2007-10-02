Литвин від Ющенка поїхав на метро

Щойно Володимир Литвин був помічений кореспондентом «Обкома» в ту мить, коли лідер майбутньої фракції в новій ВР виходив з будівлі Секретаріату Президента України.

Володимир Михайлович, як і раніше, перебуває в своєму передвиборному образі простої української людини: із СП він пішки попрямував до найближчої станції метро. Правда, з вищезгаданим іміджем пана Литвина дещо дисонували два здоровенні охоронці, з якими він і спустився під землю. Де кореспондент "Обкому" і втратив його з виду.

"Обком"