Івано-Франківськ заявляє про непокору мовному закону

Як повідомили УНІАН у міській раді, у заяві йдеться, що депутати висловлюють «категоричне невизнання та непокору прийнятому Верховною Радою України 3 липня 2012 року та підписаному Президентом України 8 серпня 2012 року Закону «Про засади державної мовної політики».

«Наше невизнання ґрунтується на тому, що, брутально порушуючи ст. 10 Конституції України, нині діюча влада на чолі з малоросійським Президентом, шахрайськими та насильницькими методами прийняття закону підірвала підвалини конституційного ладу в державі. На 22-му році Незалежності вищий законодавчий орган країни взяв курс на знищення національних цінностей і питомих ознак держави, зазіхнувши на душу народу - українську мову. Президент не прислухався до численних звернень громадськості та підписав цей ганебний закон».

На думку депутатів, провладна більшість у ВР «демонструє свою антинародну діяльність, спрямовану на узурпацію існуючої українофобної влади, знищення останніх ознак демократії і розбудову олігархічно-кланової диктатури».

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Депутати переконані, що прийняття рядом місцевих рад рішень про визнання на їхніх територіях виключно російської мови як регіональної, «не спрямоване на зрівняння прав різномовного населення, а навпаки, - на затвердження єдиної імперської мови в регіонах, а відтак і в цілій державі».

«Ми переконані, що цей закон є спекулятивним напередодні парламентських виборів, - сказано у заяві міської ради. - Процедура прийняття та реалізації цього закону є сумнівною, суперечливою та не підкріпленою іншими законодавчими нормами, а тому вимагає негайної реакції Конституційного Суду України».

Депутати Івано-Франківської міської ради заявляють, що мовний закон на території Івано-Франківська не є чинним.