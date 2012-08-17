Тернопіль закликає не виконувати мовний закон - бо «буде катастрофа»

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні до міських, сільських, селищних, районних та обласних рад України, прийнятому сьогодні на черговій сесії депутатами міської ради.

У документі наголошується, що процедура прийняття та реалізації мовного закону була сумнівною, суперечливою та не підкріпленою іншими законодавчими нормами, а сам закон поглиблює розділення країни на Схід і Захід.

Депутати вважають, що «Верховна Рада брутально порушила регламент і принципи верховенства права, а Президент не прислухався до численних звернень громадськості та підписав Закон «Про засади державної мовної політики».

«Наслідком підписання ганебного закону стало прийняття рядом міст і областей України рішень про визнання російської мови на їх територіях регіональною. Ми переконані, що ці рішення є спекулятивними напередодні парламентських виборів, особливо, якщо врахувати той факт, що сьогодні російській мові в Україні нічого не загрожує», – йдеться у зверненні депутатів до рад.

Відтак депутати міської ради висловили підтримку вчорашньому зверненню Тернопільської обласної ради до Конституційного суду з вимогою визнати неконституційним Закон «Про засади державної мовної політики», а також закликали міські, сільські, селищні, районні та обласні ради всіх регіонів України «не вчиняти будь-яких дій на виконання мовного закону всупереч Конституції України».

«Звертаємось до всіх представників місцевих рад бути максимально зваженими щодо надання статусів регіональних мов, які можуть обернутись гуманітарною катастрофою для цілісності держави в майбутньому», – підсумовується у звернення.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня 2012 року Верховна Рада прийняла Закон ”Про засади державної мовної політики”, що викликало хвилю протестів в усій Україні. Опозиція заявляла, що закон прийнято з істотними порушеннями. Закон дозволяє використовувати в офіційному діловодстві не українську мову, а ту, якою в даному регіоні розмовляють не менш як 10% жителів.

Цього тижня на сході і півдні країни ряд місцевих рад прийняли рішення про надання російській мові статусу регіональної.

16 серпня Тернопільська облрада прийняла звернення до Конституційного суду з проханням визнати неконституційним Закон «Про засади державної мовної політики», оскільки він був прийнятий з численними порушеннями. Також депутати визнали даний закон таким, що не має жодних правових наслідків на території Тернопільської області.