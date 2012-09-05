Пшонка каже, що з листопада заарештованих буде менше

Про це генеральний прокурор України Віктор Пшонка повідомив в інтерв`ю газеті «Комсомольськая правда в Украине».

За словами В.Пшонки, те, що з листопада заарештованих буде менше, приведе також до значної економії коштів, що виділяються державою на утримання одного ув`язненого.

Генпрокурор нагадав, що КПК передбачає як міру покарання не лише тримання під вартою або на підпискою, але ще, приміром, можливість застосування домашнього арешту.

«Як на мене, так нічого поганого в тому, щоб соціально безпечний злочинець сидів дома під домашнім арештом, не проїдаючи казенні харчі, з’являвся до суду або до слідчого на їх вимогу. Це дуже поширена практика в країнах Європи», - сказав В.Пшонка.

Також він зазначив, що після набуття чинності нового КПК Генпрокуратура не тільки наглядатиме за ходом розслідування тієї чи іншої справи, а й керуватиме слідством.

«Крім того, в цей складний період переходу до практичної реалізації норм КПК, який нам належить пройти, законодавець на п`ять років закріпив за прокуратурою розслідування одних з найскладніших кримінальних злочинів, скоєних посадовцями - міністрами, чиновниками, депутатами і так далі», - зазначив генпрокурор.

За його словами, згідно з новим КПК міліція розслідуватиме близько 98% всіх кримінальних справ, які є в країні, податкова - 0,5%, СБУ - 0,5%, і до одного відсотка залишиться в прокуратурі. Але в той же час прокурор через Єдиний реєстр досудових розслідувань матиме право увійти до матеріалів будь-якої кримінальної справи, перепред’явити звинувачення, допитати, провести слідчі дії. Таким чином, процесуальні повноваження прокурора вимагають від нього ще більшої відповідальності, зазначив В.Пшонка.

Джерело:

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада прийняла Кримінальний процесуальний кодекс України в ніч на 13 квітня.

Парламент розглядав у другому читанні проект КПК чотири дні, починаючи з 10 квітня. Проте, якщо 10 і 11 квітня засідання ВР оголошувалося закритими, то пленарне засідання, яке розпочалося о 10.00 12 квітня, завершилося тільки 13 квітня близько 4.10 ранку.

Всього до кодексу було внесено понад 3700 поправок.

Опозиція заявила, що УПК прийнятий з порушеннями.

Громадськість закликала Президента не підписувати КПК через порушення процедури його прийняття.

Проте 14 травня Президент України Віктор Янукович підписав кодекс.