ВР ухвалила закон про створення Державного земельного банку

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення (10043) проголосували 242 депутатські картки з 324 зареєстрованих в сесійній залі.

Закон був підготовлений профільним комітетом сьогодні.

Закон вводить в дію державний земельний банк, який має надавати виключно селянським, фермерським, сільськогосподарським підприємствам кредити під не більше 5% від ставки Національного банку.

Законом надаються центральному органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів та його територіальним органам повноваження щодо розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності, вилучаючи зазначені повноваження у місцевих державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Ради Міністрів Автономної Республіки Крим.

Законом передбачається, що Київська та Севастопольська міські державні адміністрації розпоряджаються земельними ділянками державної власності у межах їхніх територій.

Законом пропонується залишити множинність суб’єктів, які надаватимуть у власність чи в користування одні й ті ж земельні ділянки. Також передбачається передача Кабінетом міністрів України земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності до статутного капіталу державного земельного банку, який стовідсотково належить державі та не підлягає приватизації.

Закон містить припис, за яким землі державної та комунальної власності в Україні з дня набрання чинності цим Законом, вважаються розмежованими.

Зранку парламент ухвалив постанову, якою скасував результати голосування за цей закон, який був ухвалений 21 червня на вимогу опозиції.