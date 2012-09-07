«Обком» призупинив роботу

16:42, 07 вересня 2012
Політика
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Інтернет-видання «Обком» призупинило свій випуск.

Обком

Стрічка новин не оновлюється вже два дні.

Головний редактор видання Олексій Миронов відмовився коментувати «Телекритиці» причини призупинення, однак наголосив, що «жодного зовнішнього впливу з боку влади чи будь-кого немає».

Журналіст «Обкому» Євген Кузьменко лише сказав, що у видання «проблеми внутрішнього характеру, і поки незрозуміло, чи будуть вони вирішені».

 

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