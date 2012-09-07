«Обком» призупинив роботу
16:42, 07 вересня 2012Політика
2815 0
Інтернет-видання «Обком» призупинило свій випуск.
Обком
Стрічка новин не оновлюється вже два дні.
Головний редактор видання Олексій Миронов відмовився коментувати «Телекритиці» причини призупинення, однак наголосив, що «жодного зовнішнього впливу з боку влади чи будь-кого немає».
Журналіст «Обкому» Євген Кузьменко лише сказав, що у видання «проблеми внутрішнього характеру, і поки незрозуміло, чи будуть вони вирішені».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter