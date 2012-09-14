П'яний повернувся на місце сварки з пістолетом і вистрелив

Як розповіла УНІАН керівник прес-служби Відділу громадських зв'язків УМВС України у Житомирській області Алла Ващенко, у середу, близько 19.00, до Богунського райвідділу УМВС України в Житомирській області надійшло повідомлення про те, що до однієї з лікарень Житомира доставлено 54-річного місцевого жителя. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння і мав вогнепальне поранення грудної клітини.

На місце події виїхали працівники міліції. Обставини отримання чоловіком тілесних ушкоджень та причетних до цього осіб встановлювали оперативники карного розшуку УМВС та Богунського райвідділу.

Попередньо було встановлено, що у потерпілого під час відпочинку в одному з кафе міста виник конфлікт з іншим відвідувачем. Чоловіків, чия словесна перепалка загрожувала перерости у бійку, розвели по різних столиках інші члени гурту. Згодом ображеного та агресивно налаштованого учасника конфлікту доставили на авто додому. Проте, як показали подальші події, замість йти спати, чоловік взяв прихований у підсобному приміщенні пістолет та повернувся до кафе.

Чоловік, який до того вже добряче випив, вистрелив з близької відстані у свого опонента. Після цього він залишив межі Житомира.

Як розповів УНІАН начальник УМВС України в Житомирській області Олександр Просолов, затримували озброєного підозрюваного, зважаючи на його потенційну небезпеку, бійці спецпідрозділу «Сокіл». Чоловік вирішив сховатись до часу у знайомого в одному з сіл Житомирського району, однак уже наступного дня був затриманий.

Зброю працівники міліції вилучили. За фактом замаху на життя особи порушено кримінальну справу, розслідування якої триває. Підозрюваному може загрожувати позбавлення волі на термін до 15 років.