Держдума РФ позбавила мандата Гудкова, який брав участь в акціях опозиції

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, за таке рішення проголосував 291 депутат, проти - 150, троє утрималися.

Як заявила заступник голови Слідчого комітету Росії Олена Леоненко, правоохоронні органи з'ясували, що Г.Гудков займався підприємницькою діяльністю, що суперечить російському законодавству про статус депутата.

Сам Г.Гудков перед голосуванням назвав всі звинувачення «поспішно зляпаною фальшивкою». «По суті, це безправне судилище, це політична помста, позасудова розправа», - сказав Г.Гудков і наголосив, що його переслідують «за командою з Кремля».

Він зазначив, що мандат депутата він одержав від народу, і лише суд може позбавити його мандата.

«Зараз кинуті кращі сили ФСБ та інших правоохоронних органів на опозицію. Що, зловили всіх терористів і бандитів?», - заявив Г.Гудков. За його словами, спецслужби Росії перетворюються на захисників політичного режиму, здатних виконувати, зокрема, злочинні доручення.

Він повідомив, що у влади є бажання розігнати «Марш мільйонів» 15 вересня і заарештувати лідерів опозиції.

«Якщо ви думаєте тим самим ліквідувати протест, що утворився після фальсифікованих виборів (до Держдуми) 4 грудня, то це не пройде. Це помста за Болотну і Сахарова (місця проведення багатотисячних акцій протесту в Москві - УНІАН)», - заявив Г.Гудков.

Він повідомив, що має намір оскаржити рішення Держдуми у Верховному суді Росії.

Депутат від партії «Справедлива Росія» Ілля Пономарьов, який також брав участь у вуличних акціях протесту, заявив, що такі несудові рішення ухвалювалися лише у фашистській Німеччині, і це компрометує російський парламент.

Як повідомляв УНІАН, мерія Москви узгодила проведення 15 вересня опозиційного «Маршу мільйонів», скоротивши кількість учасників удвічі – до 25 тисяч чоловік.

Під час акції опозиціонери мають намір вимагати відставки Президента Росії Володимира Путіна «як символу системи», а також проведення дострокових виборів до Держдуми РФ.

Марш передбачається провести в 50 містах Росії.

Подібні акції в Москві проводилися 6 травня і 12 червня.

6 травня, напередодні інавгурації Президента РФ В.Путіна, акція закінчилася зіткненнями з поліцією. Було затримано близько 400 чоловік.