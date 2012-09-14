У Черкасах за ніч облили фарбою двадцять бордів з Кличком

16:39, 14 вересня 2012
Політика
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В ніч на 14 вересня в Черкасах невідомі пошкодили близько двох десятків бігбордів із зображенням Віталія Кличка, заливши їх фарбою.

Фото прес-служби ”УДАРу”

Про це УНІАН повідомили у Черкаському обласному виборчому штабі «УДАРу».

Із 60 бігбордів, що знаходяться у місті Черкаси та на околицях, третина заляпана фарбою червоного, зеленого, синьою кольору. Водночас поряд із політичною рекламою «УДАРу» стоять рекламні борди інших партій, проте їх зловмисники не чіпали, зазначили в штабі.

«Якщо раніше «УДАР» стикався з поодинокими випадками псування зовнішньої реклами, то в Черкасах ситуація набула широкого розмаху», - зазначив голова Черкаської обласної організації «УДАРу» Віталій Іляшенко. Він переконаний, що провокація була заздалегідь спланована: «Все це відбулося перед вихідними, аби ми не встигли надрукувати та поклеїти нові борди». За словами В.Іляшенка, зараз партія визначає точну кількість зіпсованих бордів та готує звернення до правоохоронних органів.

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