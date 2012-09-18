Прокуратура пояснює, що виборчі порушення її не цікавлять

Про це повідомив начальник відділу захисту конституційних прав і свобод громадян Генпрокуратури Роман Романчук в ефірі 5 каналу.

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"Прокуратура, згідно з вимогами закону, не здійснює нагляду за додержанням виборчого законодавства. Наша роль, як і інших правоохоронних органів, вона можлива лише в тому випадку, якщо на засіданні ЦВК, або інших виборчих комісій, приймається колегіальна постанова про направлення і скарги відповідної і матеріалів до правоохоронних органів для надання оцінки", - цитує Українська правда.

"На даний час органами прокуратури не порушено жодної кримінальної справи за фактами порушень виборчих прав громадян", - уточнив представник ГПУ.

При цьому Романчук заявив, що "за фактами оприлюднень (інформації про порушення на виборах) кримінальні справи не порушуються".

"За фактами оприлюднень приймаються рішення в порядку статті 97 КПК. Таких рішень може бути три види, юристам вони відомі: це відмова в порушенні кримінальної справи, порушення кримінальної справи або направлення матеріалів для їх перевірки за підвідомчістю до інших правоохоронних органів", - уточнив він.

"На даний час органами прокуратури, за результатами розгляду скарг, які надійшли до нас, прийнято п’ять рішень (постанов) про відмову в порушенні кримінальної справи", - зазначив представник прокуратури.