Тюремники Луценка пояснюють: телефони мовчать, бо треба замінити кабель

Адміністрація Менської колонії не порушує права засуджених, в тому числі й екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, на здійснення телефонних розмов.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні з приводу вимоги Ю.Луценка до омбудсмена поновити права засуджених Менської колонії на телефонні розмови.

Як пояснюють в ДПтС, телефони в колонії наразі відключені у зв’язку з підготовкою до заміни кабелю телефонного зв’язку.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, впродовж поточного року адміністрацією Менської виправної колонії (№91) неодноразово фіксувались випадки збоїв у роботі встановлених в установі таксофонів для засуджених.

«На запрошення керівництва Менської виправної колонії 14 вересня до установи прибули фахівці місцевого відділення «Укртелекому» (вони обслуговують дану телефонну мережу), які здійснили технічний огляд як телефонних апаратів, так і наявної кабельної мережі», - зазначили в ДПтС.

На тему: Луценко вимагає від Лутковської повернути засудженим право на телефонні розмови

«За результатами обстеження було встановлено причину перебоїв в роботі таксофонів – застарілість кабелю, який потребує заміни. Про це фахівцями «Укртелекому» було складено відповідний акт», - додали в пенітенціарній службі.

Наразі, за їх даними, «в установі проводяться відповідні підготовчі роботи по заміні кабелю телефонного зв’язку. Телефони «Укртелекому» в установі наразі відключені».

При цьому в ДПтС зазначили, що про причину збоїв у роботі таксофонів та проведення ремонтних робіт було проінформовано засуджених установи. «Будь-яких скарг з цього приводу від самих засуджених не надходило», - йдеться в повідомленні.

Про це також буде повідомлено Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини В.Лутковську, додали в прес-службі ДПтС.