Луценко вимагає від Лутковської повернути засудженим право на телефонні розмови

Засуджений екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко вимагає від Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської поновити права засуджених Менської виправної колонії на телефонні розмови.

Про це йдеться у його листі до омбудсмена, повідомили УНІАН у прес-службі «Народної самооборони».

«Я, Луценко Юрій Віталійович, що утримується в Менській виправній колонії №91, вимагаю від Вас припинити брутальне порушення прав понад 500 засуджених, які вже понад 10 днів не отримують передбаченого законом телефонного зв’язку», - наголосив екс-міністр.

За словами Ю.Луценка, «почалося все з висунутої мені начальником Чернігівського управління ДВП вимоги «не говорити по телефону про політику». Після відмови мої розмови почали вимикатися на словах «Янукович, Партія регіонів, мафія». Спроби понад годину додзвонитися до рідних, лікарів та друзів були безуспішними».

Далі, як зазначив Ю.Луценко, «після моїх письмових заяв протесту адміністрація колонії за сфабрикованим рапортом оголосила мені дисциплінарне стягнення і взагалі припинила доступ усіх засуджених до таксофонів».

Як пише екс-міністр, «висунуто версію, що працівники «Укртелекому» нібито ремонтують лінію зв’язку».

«Хоча при цьому всі телефони Чернігівської частини МВК працюють, а отже – зв'язок колонії з «Укртелекомом» технічно справний», - додав він.

У зв’язку з цим Ю.Луценко вимагає від В.Лутковської здійснити заходи для неухильного виконання ст. 110 Кримінально-виконавчого кодексу України про право засуджених на необмежений телефонний зв'язок.