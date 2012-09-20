Актриса з «Невинності мусульман» подала до суду на продюсера картини

Про це з посиланням на Los Angeles Times повідомляє РІА "Новости". Учасники знімальної групи фільму раніше заявили, що автори стрічки використовували їх, не повідомивши про свої істинні наміри. За їх словами, англійська звукова доріжка була накладена вже після закінчення роботи над фільмом і не збігається з початковим сценарієм. При цьому в момент, коли в фільмі звучить ім'я пророка Мухаммеда, акторів або не видно в кадрі, або їх артикуляція не відповідає звуку.

Актриса Сінді Лі Гарсіа в позовній заяві, поданій до суду Лос-Анджелеса, стверджує, що продюсер кінокартини Накула Басілі Накула обдурив її, сказавши, що це буде пригодницький фільм, дія якого відбувається в пустелі. Гарсіа в позові також звинуватила Google і сервіс YouTube, що належить цій компанії, у втручанні в приватне життя. Позивачка стверджує, що після появи трейлера картини в глобальній мережі, на її адресу кілька разів надходили погрози фізичної розправи. Крім того, вона була позбавлена ​​можливості матеріально забезпечувати своїх онуків.

Адвокат актриси Кріс Арменто заявила, що буде просити суддю, який візьметься за цю справу, наказати YouTube видалити кадри провокаційної кінострічки.

Масові акції протесту спалахнули в ряді мусульманських країн минулого тижня, після появи в інтернеті трейлера фільму "Невинність мусульман", в якому пророк Мухаммед виставлений в непривабливому світлі. Найбільшого напруження протести досягли в Єгипті та Ємені, виступи також були в Судані, Тунісі, Пакистані та Бангладеш. У місті Бенгазі на сході Лівії радикально налаштовані учасники протестів штурмували консульство США, при цьому загинули чотири людини, в тому числі американський посол. Як повідомлялося раніше, 55-річний Накула і його сім'я залишили свої будинки в Каліфорнії і в даний час переховуються.

