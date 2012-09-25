У Попова кажуть, що Толстоухов із зоопарку звільнився сам

15:34, 25 вересня 2012
Політика
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Генеральний директор комунального підприємства «Київський зоологічний парк загальнодержавного значення» Олексій Толстоухов звільнився із займаної посади за власним бажанням.

Олексій Толстоухов написав заяву за власним бажанням

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Наразі обов’язки керівника зоопарку виконує заступник генерального директора Михайло Іванов.

При цьому в КМДА додали, що представлення нового керівника столичного зоопарку відбудеться найближчим часом – відразу після підписання відповідного документа про призначення.

Як повідомлялося, раніше керівник прес-служба КП «Київський зоопарк» Анжеліка Комарова поінформувала, що О.Толстоухов звільнений з посади гендиректора зоопарку.

Однак вона не уточнила, з якого числа О.Толстоухов звільнений, і чи це сталося за власним бажанням, чи це було рішення міської влади.

Також керівник прес-служби зазначила, що разом із О.Толстоуховим звільнилися і кілька членів його команди.

Пояснюючи можливі причини звільнення керівника зоопарку, вона сказала: «Чи втомленість, чи якась інша причина – не знаю цю «кухню».

О.Толстоухова було призначено на посаду генерального директора Київського зоопарку 15 жовтня 2010 року.

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