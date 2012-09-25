У Попова кажуть, що Толстоухов із зоопарку звільнився сам
Генеральний директор комунального підприємства «Київський зоологічний парк загальнодержавного значення» Олексій Толстоухов звільнився із займаної посади за власним бажанням.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
Наразі обов’язки керівника зоопарку виконує заступник генерального директора Михайло Іванов.
При цьому в КМДА додали, що представлення нового керівника столичного зоопарку відбудеться найближчим часом – відразу після підписання відповідного документа про призначення.
Як повідомлялося, раніше керівник прес-служба КП «Київський зоопарк» Анжеліка Комарова поінформувала, що О.Толстоухов звільнений з посади гендиректора зоопарку.
Однак вона не уточнила, з якого числа О.Толстоухов звільнений, і чи це сталося за власним бажанням, чи це було рішення міської влади.
Також керівник прес-служби зазначила, що разом із О.Толстоуховим звільнилися і кілька членів його команди.
Пояснюючи можливі причини звільнення керівника зоопарку, вона сказала: «Чи втомленість, чи якась інша причина – не знаю цю «кухню».
О.Толстоухова було призначено на посаду генерального директора Київського зоопарку 15 жовтня 2010 року.