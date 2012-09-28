Суд залишив російську мову регіональною на Донеччині

Про це кореспонденту УНІАН повідомив юрист, член Донецької обласної організації «Всеукраїнський комітет захисту прав людини» Олександр Бакунець, який є одним з авторів відповідного позову до облради.

За його словами, сьогодні суд «відмовив в позові в повному обсязі». О.Бакунець зазначив, що суд не надав сьогодні аргументи, якими керувався у прийнятті такого рішення, але, можливо, вони будуть письмово викладені, коли позивачам на руки видадуть дане рішення.

«Суд невідомо чим мотивував відмову, оскільки були зачитані лише вступна та результативна частини. Дізнаємося до 4 жовтня, коли нам на руки видадуть в повному обсязі це рішення суду», - сказав юрист. При цьому він додав: «Чим керувався суд, відмовляючи зараз? ... Ну, можливо, змінилася політична ситуація в країні і правосуддя в Україні подолано, а в Донецьку правосуддя встановлено. Іншого пояснення в мене немає».

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О.Бакунець підкреслив, що «факт того, що обласна рада вийшла за межі своїх повноважень, приймаючи рішення з мовного питання, очевидний».

«Ми впевнені у своїй правоті на 100%. Більш того, сам автор закону чітко говорить, що обласні ради не мають права приймати рішення з мовного питання. Власне законом встановлено, що ці питання вирішуються на пленарних засіданнях сільських, селищних, міських рад і все», - пояснив юрист.

Він повідомив, що, коли дане рішення буде видано судом, «тоді у нас будуть підстави, щоб його оскаржити». «Ми подамо в Донецький обласний апеляційний адміністративний суд апеляцію. Якщо нас не буде влаштовувати рішення апеляційної інстанції, ми подамо в касаційну», - сказав О.Бакунець. І іронічно підсумував: «Суд, мабуть, може прийняти рішення, що сонце сходить на заході, двічі два - вісім і поставити під цим свій підпис. Я їм співчуваю».

Як повідомляв УНІАН, Донецька обласна організація «Всеукраїнський комітет захисту прав людини» 31 серпня 2012 подавала в суд позов, у якому вимагала визнати незаконним і недійсним з дня його прийняття рішення Донецької облради від 16 серпня 2012 про реалізацію Закону України «Про основи державної мовної політики »на території регіону».