Регіональність «языка» в Донецьку оскаржили у суді

Про це кореспондентові УНІАН повідомила керівник Донецької обласної організації «Всеукраїнський комітет захисту прав людини» Євгенія Ратникова.

«Наш позов до облради прийнято до розгляду. Ми вчора подали, а сьогодні суд прийняв у провадження», - сказала правозахисниця.

При цьому вона додала, що Донецьким окружним адміністративним судом «вже винесено постанову, яка зобов'язує Донецьку обласну раду опублікувати в їх офіційному виданні дату, час і місце розгляду цієї адміністративної справи, позовні вимоги і всі реквізити акту, який оскаржується».

Є.Ратникова пояснила, що у своєму позові громадська організація вимагає «визнати незаконним і недійсним з дня його ухвалення рішення Донецької облради від 16 серпня 2012 р. про реалізацію Закону України «Про засади державної мовної політики» на території регіону».

За словами правозахисниці, перше засідання суду призначено на 14 вересня 2012 року. «Донецька облрада повинна не пізніше ніж за 7 днів до засідання опублікувати інформацію про розгляд даної справи», - уклала Є.Ратникова.

Як повідомляв УНІАН, 16 серпня Донецька облрада надала російській мові статус регіональної.

У рішенні сесії, яке підтримали 117 із 118 депутатів, присутніх у залі, сказано: "Інформувати жителів Донецької області про те, що відповідно до ст. 7 Закону України «Про засади державної мовної політики», на підставі даних Всеукраїнського перепису населення 2001 року про мовний склад населення, російська мова в Донецькій області є регіональною мовою, на яку поширюються передбачені Законом заходи щодо її розвитку, використання і захисту».

Облрада також рекомендувала міським, сільським і селищним радам розглянути питання застосування на відповідних територіях у випадках, передбачених Законом, регіональних мов або мов меншин.