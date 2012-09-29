Азаров сьогодні працюватиме у Луганську
10:11, 29 вересня 2012Політика
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Прем’єр-міністр Микола Азаров відбув з робочою поїздкою до Луганської області.
Азаров вшанує пам`ять молодогвардійців
Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
Програмою робочої поїздки планується участь прем’єр-міністра України у мітингу-реквієму у Луганську, присвяченому 70-річчю створення підпільної молодіжної організації «Молода гвардія» та участь у церемонії покладання квітів до меморіалу «Нескорені».
Крім того, очікується, що глава уряду огляне експозиції Краснодонського обласного ордена Дружби народів музею «Молода гвардія» та покладе квіти до пам`ятника «Клятва».
Також передбачається участь М.Азарова у відкритті відділення кардіохірургії Краснодонської обласної клінічної лікарні.
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