Помічник генсека НАТО: Альянсу потрібна Україна, а Україні потрібен Альянс
Альянс зацікавлений у демократичній, вільній, незалежній Україні, наголошує помічник генсека НАТО з питань нових викликів безпеці Ґабор Іклоді.
«Ваша країна вже подолала значний відтинок на шляху розвитку демократії. Однак під час Чиказького саміту НАТО прозвучала стурбованість щодо її подальшого розвитку. Гадаю, парламентські вибори, які мають через місяць відбутися в Україні, дадуть вашій країні можливість довести, що вона віддана демократичним цінностям, і провести вільне та чесне голосування», - наголосив в інтерв’ю тижневику «Дзеркало тижня. Україна» помічник генсека НАТО з питань нових викликів безпеці Ґабор Іклоді.
«Члени альянсу розглядають ці вибори як дуже важливу віху», - підкреслив помічник генсека НАТО.
«Будь-який авторитарний режим насамперед становить загрозу для себе, свого населення, безпеки самої країни. Але він не обов’язково загрожує безпеці НАТО. Завдяки демократичним виборам Україна отримала нинішню владу. У вас скоро відбудуться вибори, які, як ми сподіваємося, будуть вільними, чесними, демократичними й допоможуть зміцнити демократичні інститути у вашій країні», - зауважив Г.Іклоді.
Відповідаючи на запитання, що стосувалося можливої підтримки Організацією Північноатлантичного договору ухваленої Сенатом США резолюції, котра передбачає тиск на Президента Віктор Януковича, помічник Генсека НАТО сказав: «НАТО не зацікавлене в розриві відносин із Україною, у тому, щоб робити якусь паузу. Наша організація щиро зацікавлена в розвитку відносин із нею. НАТО потрібна Україна, а вашій країні потрібен альянс».
«Хай я повторюся, але Україна є надзвичайно важливим чинником євроатлантичної безпеки», - підкреслив Г.Іклоді.
Джерело:http://dt.ua/POLITICS/gabor_iklodi_nato_potribna_ukrayina,__a_vashiy_krayini_potriben_alyans-109546.html